Sperrung auf dem Stickgraser Damm

Delmenhorst Wegen Sanierungsarbeiten am Asphalt wird der Stickgraser Damm in Delmenhorst von Montag, 22. Juni, bis voraussichtlich Freitag, 26. Juni, in zwei Abschnitten gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Von Montag, 22. Juni, bis Mittwoch, 24. Juni, sollen Arbeiten auf Höhe der Brücke über den Hoyersgraben, also zwischen Anton-Günther-Straße und Pestalozziweg, stattfinden. Während der Sperrung wird der motorisierte Verkehr über die Anton-Günther-Straße und die Berliner Straße umgeleitet.

Von Dienstag, 23. Juni, bis Freitag, 26. Juni, folgt dann die Sperrung des Stickgraser Damms zwischen Gertrudstraße und An der Riede. Für dieses kurze Teilstück ganz am Ende des Stickgraser Damms sei keine Umleitung erforderlich, heißt es. Fußgänger und Radfahrer sind von den Sperrungen nicht betroffen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen