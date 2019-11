Delmenhorst Lego in allen Farben und Formen und so weit das Auge reicht gibt es am Samstag, 30. November, von 10 bis 15 Uhr in der Delmenhorster Markthalle. Der Verein Bricklands und die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (Dwfg) laden zur Lego- und Playmobilbörse, bei der nach Herzenslust gekauft, gefeilscht, getauscht und gestaunt werden kann, ein.

Die Veranstalter erwarten zur Börse etwa 24 Aussteller, die laut der Dwfg zum Teil weite Wege zurücklegen, um dabei zu sein. „Die weiteste Anreise wird ein Aussteller aus Dänemark auf sich nehmen“, sagte Matthias Grebe vom Verein Bricklands. „Die Lego- und Playmobilbörse erfreut sich großer Beliebtheit, weshalb wir auch in diesem Jahr wieder Aussteller auf die Warteliste setzen mussten“, erklärte Grebe.

Im Gepäck haben die Aussteller aktuelle und gebrauchte Lego- und Playmobil-Sets, Sammelware, Figuren und Duplo. Laut der Veranstalter wird auch der beliebte Lego-Wühltisch wieder aufgebaut.

Doch mit der Legobörse soll auch etwas Gutes getan werden: Die Veranstalter wollen das Autismuszentrum Delmenhorst unterstützten. Denn Lego treffe oftmals das Interesse von Autisten und gebe so eine spielerische Möglichkeit, Beziehungen zu ihnen aufzubauen. Somit ist das Zentrum an dem Samstag mit einem Informationsstand in der Markthalle vertreten. Das soll Besucher die Gelegenheit geben, sich über Autismus zu informieren.

In dem Zuge rufen die Veranstalter zu Lego- oder Playmobilsachspenden auf: Wer nicht sein eigenes Spielzeug spenden will oder kein Lego oder Playmobil besitzt, kann dieses ab 2,50€ Euro am Informationsstand kaufen und dem Verein zur Verfügung stellen, teilte die Dwfg mit.

Darüber hinaus sorgen die Veranstalter für das leibliche Wohl in Form von Getränken, Kuchen und Snacks zu familienfreundlichen Preisen. Zudem können die Besucher bei einem Lego-Gewinnspiel verschiedene Preise abräumen. Die Auslosung ist für 14.30 Uhr geplant.

Der Verein Bricklands blickt schon auf das kommende Jahr: Da alle Standplätze für 2019 früh vergeben waren, bitten die Veranstalter die Aussteller um eine frühzeitige Bewerbung für 2020. Die Termine für die nächste Börse sind bereits bekannt: Am 4. April und am 7. November wird die Lego und Playmobilbörse im kommenden Jahr wieder in der Markthalle stattfinden.

Mehr Infos unter www.bricklands.net