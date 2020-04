Sport: Virtuell im Training bleiben

Delmenhorst In der aktuellen Corona-Zeit mit ihren Absagen und Beschränkungen entwickelt sich allerorts ein großer Einfallsreichtum an alternativen Angeboten. So dachte sich auch der Hockey-Club Delmenhorst: Wenn das Training nicht wie gewohnt stattfinden kann, bringen wir es eben zu den Sportlern nach Hause.

Die Idee stammt von Julian Flocke, Geschäftsführer von Intersport Strudthoff und Mitglied im Verein. Bevor mit der Organisation richtig losgelegt wurde, wurden erst einmal sämtliche Mannschaften befragt, ob Interesse an einem virtuellen Training besteht, erzählt Pressewart Tommy Hinz. „Wir haben uns dann darauf verständigt, es für alle Jugendgruppen anzubieten. Die Eltern sind auch froh, wenn die Kinder Bewegung haben.“

Macht also acht Mannschaften, für die Jugendkoordinator Nils Hübner nun Trainingseinheiten organisiert. Mithilfe der App „Zoom“ und je einem mobilen Endgerät mit Kamera, das im Garten platziert wird, „treffen“ sich die Sportler an einem festen Termin. Die Kamera sei wichtig, erklärt Hinz, damit der Trainer alle Teilnehmer im Blick hat. „So kann er sehen, was technisch vielleicht nicht ganz sauber ist, und kann darauf einwirken.“ Eine Dreiviertelstunde lang wird sich zunächst aufgewärmt und dann werden Lauf- und Technikübungen wie Ballführung und -koordination absolviert.

Die Rückmeldungen auf das virtuelle Training seien „sehr sehr positiv“, freut sich Tommy Hinz. „Alle hocken allein zu Hause und freuen sich, wenn sie Ablenkung haben.“ Andernfalls wäre die Aktion abgebrochen worden, sagt er, denn der Aufwand sei sonst zu groß.

Und was passiert bei schlechtem Wetter? „Zum Glück hatten wir das noch nicht“, sagt Hinz. Das Training müsste dann nach drinnen verlegt werden oder im Notfall ganz ausfallen. Die Spieler seien allerdings schlechtes Wetter gewohnt, schmunzelt er.

Das Training ist nicht das einzige, was sich der Hockey-Club hat einfallen lassen, um die Zeit ohne Spielbetrieb zu überbrücken. So haben Nils Hübner und Julian Flocke zwei Tage lang gedreht, um nun regelmäßig Videos bei Facebook und Instagram hochzuladen. Darin macht Hübner jeweils eine Übung vor, die zu Hause nachgemacht werden kann.

Außerdem gibt es jede Woche einen Wettbewerb, beispielsweise wer den Ball am längsten „ditschen“ – also auf dem Schläger hüpfen lassen – kann. Auf den Facebook- und Instagram-Accounts von Intersport Strudthoff werden die Aufrufe dazu gestartet, und es gibt auch Kleinigkeiten zu gewinnen.

Auch wenn dies schöne Möglichkeiten sind, die Corona-Zeiten zu überstehen – ein adäquater Ersatz sind sie nicht. Deswegen sagt Tommy Hinz: „Wir hoffen, dass die neue Trainingslösung nur eine kurze Zeit Bestand haben wird. Denn nichts geht über den persönlichen Kontakt und das Persönliche im Training.“