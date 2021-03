St.-Marien-Kirche: Ostergeschichte erleben

Delmenhorst Die Geschichte vom Leiden und Auferstehen Jesu ist die Grundlage des christlichen Glaubens. „Umso wichtiger ist es, diese Geschichten zu kennen und sich an sie zu erinnern“, sagen die Organisatoren eines Osterweges an der katholischen St.-Marien-Kirche. Dabei werden von Montag, 29. März, bis Sonntag 18. April, jeweils von 8 bis 17 Uhr die wichtigsten Stationen von Karwoche und Ostern bildlich dargestellt. Es gibt Texte zu lesen, etwas zum Mitmachen und Nachdenken. Der Weg beginnt am Gemeindehaus St. Marien, führt in den Gemeindehaus-Garten und endet in der Kirche. Gedacht sei der Osterweg insbesondere für Familien mit Kindern, aber natürlich könne die ganze Gemeinde teilnehmen. Für den Kirchenbesuch ist eine Maske notwendig.