Delmenhorst Koch- und Filmabende, ein Fotowettbewerb und Krabbelgottesdienst – Veranstaltungen und besondere Gottesdienste hat die evangelische Kirchengemeinde St. Stephanus neben ihrem klassischen Angebot an Gottesdiensten in diesem Jahr unter anderem auf dem Programm stehen. Dieses stellten am Dienstag die Pfarrerinnen Nele Stomakers und Barbara Bockentin sowie die Kirchenälteste Dolis Woltjen und Gemeindemitglied Jörg Neunaber, im Gemeindehaus in Delmenhorst vor.

Mit einem vielfältigen Angebot soll die Familie in ihrer unterschiedlichsten Ausprägung im Mittelpunkt stehen. „Die Kirche sollte sich der Gesellschaft anpassen“, erklärt Woltjen.

Dazu soll auch das neue Logo passen, welches Stomakers präsentiert – dynamisch und bunt. „Wir wollen hin zu einer Beteiligungskirche.“

So sollen sich mit verschiedenen Veranstaltungen alle Menschen – nicht ausschließlich Gemeindemitglieder – angesprochen fühlen. Der nächste Kochabend ist für den 8. März vorgesehen. Dort solle nicht missioniert werden, wie Bockentin betont, sondern gemeinsam gekocht und gegessen werden. Dabei sei interessant, „dass Menschen da sind, die sonst nicht kommen“, freut sich Schomakers.

Kreativ sein ist im März bei mehreren Bastelnachmittagen angesagt, bei denen Erzählfiguren gefertigt werden. Das sind etwa 30 Zentimeter große Figuren, die für die Darstellung biblischer Szenen verwendet werden. Im August beginnt der Fotowettbewerb „Friedensträume“. Die Ergebnisse sollen am 11. November während des Friedensgottesdienstes ausgestellt werden.

Besondere Gottesdienste sind beispielsweise der „Keks“, ein Krabbelgottesdienst für die Allerkleinsten, und der Filmgottesdienst „Von der Rolle“. Beim letzten Filmabend sei „Ziemlich beste Freunde“ gezeigt worden, berichtet Bocketin. Anschließend werden „biblische Texte auf verblüffende Art und Weise mit dem Film zusammengebracht“, so die Pfarrerin. Kirche mal anders – Das geht mit der Evangelischen Kirchengemeinde St. Stephanus ganz bestimmt.

Mehr Infos auf der neuen Homepage: www.ststephanus-del.de