Delmenhorst Das gesamte Gebiet der Stadt Delmenhorst ist ab diesem Samstag für mindestens 30 Tage Geflügelpest-Beobachtungsgebiet. Am Donnerstag ist die Geflügelpest in einer Hobby-Geflügelhaltung in Bremen-Huchting festgestellt worden. Das Bremer Sperrgebiet erstreckt sich auch auf den nordöstlichen Bereich Delmenhorsts. Für die Betriebe im Sperrgebiet gilt eine strenge Stall- und Abschirmungspflicht. Nähere Infos im Internet unter „Amtliche Bekanntmachungen“ auf