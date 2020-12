Stadt vergibt Kita-Plätze zentral

Delmenhorst Die Anmeldung für Kita-Plätze in Delmenhorst endet am Donnerstag, 31. Dezember. Wer für das neue Kindergartenjahr ab August 2021 einen Betreuungsplatz in einer Krippe oder einem Kindergarten benötigt, hat somit bis Ende des Jahres die Möglichkeit, die Anmeldeunterlagen einzureichen.

„Die Anmeldung für die Plätze läuft zentral über das Familien- und Kinderservicebüro“, betont Rathaussprecher Timo Frers. Mehr Infos erhalten Interessierte an der Oldenburger Str. 9 nach Terminabsprache unter Telefon 42 21 / 99 29 00. Anmeldungen für einen Kindergartenplatz erfolgen direkt beim Kindergarten. Auch die geplante Kindertagesstätte an der Schreberstraße nehme Anmeldungen an.