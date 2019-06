Delmenhorst Unzählige Bücher stehen in den Regalen der Delmenhorster Stadtbücherei. Egal ob Sachbücher, Schulbücher, Romane oder Kinder- und Jugendbücher – hier sollte jeder fündig werden. Doch was viele nicht wissen: Diese ganzen Medien machen gerade einmal die Hälfte des gesamten Stadtbücherei-Bestandes aus. Die andere Hälfte kann man im Internet entdecken.

Und die 24-Stunden-Bibliothek im Internet, kurz NBib24, wird in Delmenhorst ziemlich gut angenommen. Knapp 20 000 Ausleihen von 621 Nutzern gab es 2018. Die Online-Bibliothek aus dem Verbund von niedersächsischen Stadt- und Gemeindebibliotheken hat sich im Laufe der Zeit zu einem Erfolgsmodell entwickelt.

Dabei sprach zunächst wenig für eine Erfolgsgeschichte. „Bereits die Planungen zur Gründung in den Jahren 2007 und 2008 wurden fast aufgegeben“, erinnert sich Jürgen Grzibek, stellvertretender Leiter der Stadtbücherei. Dazu lief, nach dem Start durch 20 Stadt- und Gemeindebibliotheken im Mai 2009, die Zahl der Ausleihen nur schleppend an. „Es wurde die Frage gestellt, ob sich so ein Einsatz überhaupt lohnt“, berichtet Grzibek.

Zum großen Erfolg entwickelte sich die Online-Ausleihe dann, als der E-Book-Reader Tolino auf den Markt kam. In ganz Niedersachsen sind aktuell 137 Bibliotheken in dem Verbund angeschlossen, dessen Bibliotheken heute auch Apps für Smartphones anbieten. Bei ihnen haben im vergangenen Jahr 36 000 Nutzer fast 1,2 Millionen Ausleihen getätigt. „55 Prozent unseres Angebots besteht aus Belletristik und Unterhaltung“, weiß Jürgen Grzibek. Rund 26 000 E-Books, Hörbücher, Magazine und Tageszeitungen bietet die Stadtbücherei zur digitalen Ausleihe an – und zwar, wie bei den Printartikeln, für einen gewissen Zeitraum. „Das sind um die 21 Tage“, sagt Jürgen Grzibek.

Der größte Bereich des Online-Bestandes wird durch die Belletristik ausgefüllt – ganze 55 Prozent. Weit dahinter folgen Ratgeber und Sachbücher (25 Prozent).

Noch kann die Online-Bibliothek aber nicht alle Artikel, die auch im Print erschienen sind, anbieten. „Die Verlage diktieren die Preise für die Lizenzen und entscheiden auch, was online nicht abrufbar ist“, erklärt der stellvertretende Stadtbüchereileiter. Wenn auch hier das Angebot so wie im Printbereich ist, dann wäre Jürgen Grzibek glücklich: „Aber das ist nur ein frommer Wunsch.“

• Für alle, die Fragen zur Nutzung von E-Book-Readern haben oder ihre Urlaubslektüre vorbereiten wollen, bietet die Stadtbücherei auch eine sogenannte „Onleihe-Sprechstunde“ an. Der nächste Termin ist am Freitag, 5. Juli, in der Zeit von 14.30 bis 17.30 Uhr. Eine Anmeldung mit Terminvergabe ist unter Telefon 04221/99 24 76 erforderlich. Voraussetzung ist ein gültiger Büchereiausweis. Weitere Termine der Onleihe-Sprechstunde sind freitags, am 19. Juli sowie 2. und 16. August.