Stadtentwicklung: Delmenhorster Senioren zufrieden mit Wohnsituation

Delmenhorst 90 Prozent der Delmenhorster Senioren sind mit ihrer derzeitigen Wohnsituation „sehr“ oder „eher zufrieden“. Das geht aus einer Befragung der Delmenhorsterinnen und Delmenhorster ab 60 Jahren hervor, die die Stadtverwaltung in Kooperation mit dem Delmenhorster Seniorenbeirat Anfang 2020 durchgeführt hat.

Ziel der Seniorenbefragung war, die wachsende Gruppe der Senioren in der Stadtplanung zu berücksichtigen. So fließen die Ergebnisse zum Beispiel in den Wohnungsmarktbericht ein und in die Diskussion mit dem „Runden Tisch Immobilienwirtschaft“.

Von den 22 500 Senioren in Delmenhorst wurden nach dem Zufallsprinzip 10 Prozent angeschrieben, also 2250, erläuterte Christoph Jankowsky, bei der Stadt zuständig für Stadtentwicklung und Gesamtstrategie, im Finanzausschuss. Es gab 584 Rückmeldungen, eine ähnliche Rückmeldequote wie bei der vorherigen Seniorenbefragung 2011.

Bei der Auswertung sei aufgefallen, dass Senioren im Alter von 71 bis 85 Jahren sowie Senioren, die in Deichhorst, Hasport/Annenheide sowie Brendel/Adelheide leben, leicht überrepräsentiert sind. Unterrepräsentiert waren hingegen Senioren aus Düstern­ort. Dennoch seien die Ergebnisse aussagekräftig.

Die 30 Fragen beschäftigten sich sowohl mit der derzeitigen Wohnungs- und Lebenssituation als auch mit Wünschen für die Zukunft. Dabei fiel auf, so Jankowsky, dass die dominierende bestehende Wohnform das Haus sei. Dabei sei das freistehende Einfamilienhaus meist Eigentum. In Wohnungen lebten etwa 76 Prozent der Befragten zur Miete. Als überraschend empfand er, dass 29 Prozent der Wohnungen barrierefrei sind. 8 Prozent sind teilweise barrierefrei. Bei Einfamilienhäusern sei der Anteil noch höher.

Zu ihren Lebensumständen gaben zwei Drittel der Befragten an, in einem Zweipersonenhaushalt zu leben, 28 Prozent leben allein. Bezüglich der fußläufigen Erreichbarkeit von Einrichtungen im Wohnumfeld gab es von allen Befragten eine sehr hohe Zufriedenheit mit Bushaltestellen, Apotheken und Lebensmittelgeschäften – wobei dies je nach Stadtbezirk schwankt.

Bei dem Wunsch nach der Wohnform im Alter überwiegt deutlich der Anteil derer, die so lange wie möglich in der derzeitigen Wohnung bleiben möchten: 90 Prozent gaben dies an. Den Umzug in eine barrierefreie Seniorenwohnanlage mit Betreuung im Haus gaben immerhin noch 35 Prozent als Option an. Rund drei Viertel der Befragten möchte aber auch bei einem Wohnungswechsel im gleichen Stadt­bezirk leben.