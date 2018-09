Delmenhorst Wo ist die Kaufkraft stark? Wo entstehen bestimmte Milieus? „Wir wollen Einfluss nehmen auf die Zusammensetzung von Nachbarschaften in Hinblick unserer Wohnungsmarktstrategie“, sagt Christoph Jankowsky, städtischer Mitarbeiter. Dafür hat die Stadt Delmenhorst den Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung (vhw) beauftragt, die Sozialstruktur der Bevölkerung genauer zu untersuchen.

Die Ergebnisse zur „Milieu- und sozialräumlichen Auswertung“ hat der vhw jetzt zusammengestellt. „Diese helfen uns im Hinblick auf die Sozialplanung. Wo gibt es Schwerpunkte und Konzentration?“, erklärt Jankowsky: „Es gilt, eine Mischung der Milieus zu befördern und eine Trennung zu vermeiden.“

Eine erste Analyse stammt aus dem Jahr 2009/2010. So können Entwicklungen von 2010 bis 2017 bezüglich Wanderungsgeschehen, Arbeitslosenzahlen, Kaufkraft sowie der Milieus und besonders der Migrantenmilieus in Delmenhorst beschrieben werden. Der vhw greift dabei auf Daten über „Sinus-Milieus“ zurück. Danach wird die Bevölkerung nicht nur in Einkommensschichten gegliedert, sondern auch hinsichtlich ihrer Werthaltung und Lebensstile.

Die Bevölkerungszahl ist in Delmenhorst seit 2011 deutlich angestiegen, insgesamt um 5,5 Prozent. Grund hierfür sei der starke Anstieg der Zuzüge nach Delmenhorst, insbesondere durch Ausländer. Gleichzeitig würden seit 2013 mehr Deutsche aus Delmenhorst fortziehen, als Deutsche nach Delmenhorst zuziehen. Die Wanderungsverluste seien bei deutschen „Bildungswanderern“ im Alter von 18 bis 30 Jahren besonders hoch gewesen als auch bei deutschen Senioren.

Ausländer aus Inland

Gleichzeitig verweist der vhw darauf, dass die Zuwanderung von Ausländern nicht ausschließlich aus dem Ausland komme, sondern auch aus dem Inland, was Sekundärmigration genannt wird. Von etwa 3200 Ausländern, die zum Beispiel 2015 nach Delmenhorst gezogen sind, hätten etwa 1400 aus dem Inland und 1800 aus dem Ausland gestammt.

Des Weiteren gebe es eine bedeutende Wanderungsverflechtung mit der Stadt Bremen. Die Zuzüge von Bremen nach Delmenhorst seien seit 2010 wieder deutlich angestiegen. Das sei überwiegend durch den Zuzug der deutschen Bevölkerung bedingt. Auch wäre erkennbar, dass viele Familien aus Bremen nach Delmenhorst ziehen.

Untersucht hat der vhw auch die Entwicklung der Arbeitslosenquote vom Jahr 2010 bis 2017: Nachdem die Zahl der Arbeitslosen bis 2015 anstieg, ging sie in den letzten zwei Jahren wieder zurück und erreichte mit einer Quote von 9,6 Prozent das Niveau von 2010. Während rund 43 Prozent der Arbeitslosen Deutsche ohne Migrationshintergrund sind, haben 57 Prozent der Arbeitslosen eine ausländische Nationalität oder sind Deutsche mit Migrationshintergrund. Trotz einer positiven Beschäftigungsentwicklung sei die Arbeitslosigkeit insbesondere bei Ausländern hoch. Durch die Zuwanderung von Ausländern gab es überdies mehr Haushalte, die Transferleistungen beziehen.

Die Analyse beantwortet zudem Fragen zur Kaufkraft innerhalb des Stadtgebiets Delmenhorst. Von zehn statistischen Bezirken weisen fünf eine hohe Kaufkraft auf, das sind Brendel/Adelheide, Bungerhof, Hasport/Annenheide und Iprump/Stickgras und der Bezirk Stickgras/Annenriede – kaufstark sind die Haushalte also am nördlichen, östlichen und südlichen Stadtrand. Im Bezirk Düstern-ort hingegen ist die Kaufkraft sehr gering. Gleiches gilt für Schafkoven/Donneresch, in dem sich auch der Wollepark befindet. In zentrumsnahen Wohngebieten weisen die Haushalte eine unterdurchschnittliche Kaufkraft auf.

Zur Milieu-Landschaft in Delmenhorst lässt sich sagen, dass zwischen 2010 und 2017 einkommensstarke Milieus leicht gewachsen sind. Stark abgenommen hat hingegen der Anteil der Milieu-Mitte. Überrepräsentiert ist der Anteil der schwächeren Milieus. Kreative Milieus sind unterrepräsentiert.

Schlecht integriert

Bezüglich der Migrantenmilieus ist der vhw zum Schluss gekommen, dass in 40 Prozent der Haushalte in Delmenhorst Menschen mit Migrationshintergrund leben. Dazu werde jeder Haushalt gezählt, in dem mindestens ein Mensch mit Migrationshintergrund lebt. Dabei habe es einen Zuwachs bei den prekär-distanzierten Migrantenmilieus in Dünsternort und im Bereich Wollepark gegeben. Dieses Milieu ist überwiegend dadurch geprägt, dass die Haushalte integrationsfern sind. Die bürgerliche Mitte der Migranten, die der Integration offen gegenüberstehen, zieht verstärkt an den östlichen, südlichen und nordwestlichen Stadtrand.