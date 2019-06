Delmenhorst „Seid gegrüßt!“ wird es am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Juli, über die Burginsel und Hotelwiese schallen, wenn zahlreiche Gaukler, Ritter, Burgfräulein und Bogenschützen der Einladung Graf Gerds zum elften Stadtgetümmel folgen. Im Gefolge befinden sich mehr als 50 Händler und Handwerker, die ihre Waren feilbieten und ihre Handwerkskunst präsentieren werden.

Handwerkskünste sehen

So können in diesem Jahr wieder viele alte Handwerkskünste wie die Zinngießerei, der Schmied oder die Holzschnitzerei bestaunt werden. Bei der Arbeit über die Schulter schauen kann man auch dem Steinbildhauer, der Antlitz-Malerin, dem Speckstein-Schnitzer oder den Kerzenziehern. Auch die Kunst des Töpferns oder des Pfeifenschnitzens ist zu sehen.

Wem das immer noch nicht genug ist, der kann seinen Wissensdurst bei den Vorführungen der „Seifensiederin“ oder der „Schreiberin“ stillen. Die „Schreiberin“ zeigt den Besuchern die Kunst der mittelalterlichen Schrift und alles, was dazu gehört, wie zum Beispiel die Herstellung von Tinte. Selbst zur Feder greifen ist ausdrücklich erlaubt. Außerdem besucht der „Propellermann“ das Stadtgetümmel und wird den Besuchern das Holzflugspiel auf interessante Art und Weise näherbringen.

„Wir freuen uns, in diesem Jahr wieder zahlreiche namhafte Aussteller in Delmenhorst begrüßen zu dürfen. Die vielen Handwerker können den Besuchern einen besonderen Einblick in fast vergessene Künste bieten“, sagt Swantje Oehler von der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (dwfg), die für die Organisation des Stadtgetümmels verantwortlich ist.

Auch für die Verpflegung der Gäste mit Speis und Trank ist gesorgt. Von Klassikern wie dem beliebten „Knobi-Brot“ bis hin zum „Fladenladen“ oder der Whiskey-Taverne ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Die jungen Gäste können sich wieder auf den Frettchenzirkus, das Mäuseroulette und den Geschichtenerzähler freuen. Beim kostenlosen Kinderritterturnier oder dem kostenfreien Bogenschießen auf der Burginsel können die Nachwuchsritter und Burgfräulein ihren Mut und ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. „Hoch zu Ross“ erleben die Kleinen das Getümmel auf dem Rücken zweier Ponys, die in regelmäßigen Abständen das Gelände durchkreuzen werden.

Buntes Programm

Die majestätischen Greifvögel der Falknerei „skyhunters in nature“ übernehmen die Lufthoheit über die Burginsel, während die Besucher in ein vergangenes Zeitalter eintauchen und das Lagerleben der Heerlager nachempfinden und vielleicht sogar Zeuge eines Heerlagerkampfes werden.

Die Gruppen „Rabengesang“, „Vielgestalt“ und „Hyttis“ werden auf dem gesamten Veranstaltungsgelände unterwegs sein und die Besucher mit mittelalterlichen Klängen in eine andere Zeit entführen. Die Gaukler „Tamino“ und „Tumalon“ werden allerlei Schabernack treiben und mit ihrem lustigen Programm Jung und Alt zum Lachen und Mitmachen animieren.

Großes Feuertheater

Erstmalig wird der Barbier „Rod ó Trottoire“ seine Heiltätigkeiten feilbieten, die Menschen von ihren Zipperlein befreien und die neuesten chirurgischen Technika anwenden. Dazu gibt es ein aktionistisches Barbiertheater mit komisch absurden Behandlungen, gepaart mit losem Mundwerk, das die Besucher begeistern soll. „Seit Jahren haben wir versucht, das Barbiertheater zu uns nach Delmenhorst zu holen. Nun hat es endlich geklappt und wir freuen uns riesig, Rod ó Trottoire bei uns begrüßen zu dürfen“, so Oehler.

Am Samstagabend wird es gegen 22.30 Uhr bei der Feuershow von „Luna Tix“ heiß, die die Gäste mit dem Feuertheater ins Staunen versetzten wird. Zuvor wird ein Fackelumzug aller Heerlager die Burginsel in ein warmes Licht tauchen.

• Graf Gerd lädt am Samstag, 6. Juli, von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag, 7. Juli, von 11 bis 18 Uhr auf die Burginsel und die Hotelwiese ein. Die offizielle Eröffnung findet am Samstag, 6. Juli, 12 Uhr, auf der Burginsel statt. Anschließend wird es einen Umzug der Teilnehmer durch die Innenstadt geben. Eine Tageskarte kostet 5 Euro, eine Wochenendkarte 8 Euro. Kinder unter Schwertmaß haben freien Eintritt.