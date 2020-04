Stadtgetümmel und Weinfest abgesagt

Delmenhorst Die weiterführenden Beschränkungen des öffentlichen Lebens zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (dwfg) dazu veranlasst, alle Großveranstaltungen über 1000 Personen bis zum 31. August abzusagen. Von der Absage betroffen sind die Veranstaltungen „Graf Gerds Stadtgetümmel“ am 4. und 5. Juli sowie das „Weinfest“ vom 6. bis 8. August.

„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der dwfg haben in den vergangenen Monaten viel Herzblut in die Organisation der Veranstaltungen gesteckt, weshalb uns die Absage alles andere als leichtfällt. Die Minimierung des Infektionsrisikos und die Gesundheit aller hat in den kommenden Monaten jedoch oberste Priorität“, erklärt Swantje Oehler, Kommunikationsmanagerin der dwfg.