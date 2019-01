Delmenhorst Da hat sich das lange Warten gelohnt: Die Stadtkirche Delmenhorst wird saniert. Die entsprechenden Mittel über 650 000 Euro hat der zuständige Kirchensteuerbeirat bei seiner Sitzung am vergangenen Donnerstag in Oldenburg bewilligt. Darüber freuen sich nicht nur Pastor Thomas Meyer, Pastorin Sabine Lueg und der Gemeindekirchenrat. Als Meyer die frohe Botschaft am Sonntag im Gottesdienst verkündete, habe die Gemeinde geklatscht – und das komme ja nun eher selten vor, so Meyer.

Die Summe für die Sanierung soll auf zwei Jahre verteilt werden: Für das laufende Jahr stehen der Delmenhorster Stadtkirche 350 000 Euro zur Verfügung, für 2020 die übrigen 300 000 Euro. Stark gemacht hatte sich der Gemeindekirchenrat schon länger für die Sanierung der Kirche, die zuletzt 1976 entkernt und neu eingerichtet worden war. Nach der umfassenden Sanierung des Kirchendachs 2010, begann die Planung für die Innensanierung. Unter anderem durch die unvorhergesehene, aus Sicherheitsgründen notwendige Sanierung des Kirchturms 2015, sowie der Mittelstreichung für alle Bauvorhaben durch den Kirchensteuerbeirat im vergangenen Jahr, hat sich das Vorhaben lange verzögert.

Sanierungsstart unklar

Wann nun mit der Sanierung begonnen wird, ist laut Pastor Meyer noch unklar, Ideen gebe es genügend. So soll etwa des gesamte Kirchenschiff neu gestrichen und neu ausgestattet werden. Immerhin stamme das Inventar aus den 60er-Jahren „und ist leider nicht so ,vintage‘, dass man es erhalten kann“, sagt Pastor Meyer. Er wünsche sich, dass die Sanierung einen „Aha-Effekt“ hat: Die Kirchenbesucher sollen merken, dass sich tatsächlich etwas verändert hat.

„Viele Kleinigkeiten sollen entweder ganz raus oder neu gestaltet werden“, sagt er. Etwa die Notwendigkeit der Windfänge an den Seiteneingängen des Kirchenschiffs müssten überdacht werden. Für die Glasfenster im Jugendstil wäre denkbar, anstatt sie künstlich zu beleuchten, die Farbigkeit mit natürlichem Licht an einer anderen Stelle zur Geltung zu bringen.

Auch für das Turmzimmer, das derzeit eher einer Rumpelkammer gleicht, gibt es Ideen: Angedacht sei dort eine moderne Ausstellung zum Widerstand der Bekennenden Kirche in Delmenhorst im Nationalsozialismus.

Viele kleine Details

Zu den sanierungsbedürftigen Kleinigkeiten, die auf den ersten Blick gar nicht unbedingt auffallen, gehören auch der Austausch einzelner Bodenplatten, bevor diese zu Stolperfallen würden, bemerkt Pastor Meyer. Ebenso zählt er die Kirchenbänke auf, deren Lehnen von Gottesdienstbesuchern teilweise als zu niedrig beklagt würden, oder die Bilder an den Wänden des Kirchenschiffs: „Die müssen dringend saniert werden.“ Dazu müsse auch in Erwägung gezogen werden, passende Bilderrahmen auszuwählen: Jugendstilrahmen für die Jugendstilbilder, üppige Rahmen für die Barockbilder – Kleinigkeiten eben, die nach der Sanierung ins Auge fallen.

Apropos Barock: Derzeit hängt an den Wänden des Kirchenraumes lediglich ein Barockgemälde des gekreuzigten Jesus. Das Pendant des auferstandenen Jesus hängt versteckt im Treppenraum hinter dem Altarraum. „Den Auferstandenen gibt’s nur im Aufgang zur Toilette. Der muss wieder in die Kirche kommen, das ist mir sehr wichtig“, betont Meyer. Besonders freut er sich schon auf die neue, hochmoderne Lichttechnik: „Die wird den Veranstaltungen, wie Konzerten, in der Kirche endlich gerecht werden.“