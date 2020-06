Stadtplanung: „inkoop“-Erweiterung an Bremer Straße soll kommen

Delmenhorst Der „inkoop“-Markt an der Bremer Straße soll erweitert und zukunftsfähig gemacht werden. Er solle an „geänderte Kundenbedarfe und geänderte Marktkonzepte“ angepasst werden und damit das „Nahversorgungszentrum“ an der Ecke Bremer Straße/Syker Straße attraktiver machen, so die Vorlage, die dem Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr für die Sitzung am Dienstag vorlag. Dieser hat die Aufstellung eines dafür notwendigen Bebauungsplanes einstimmig abgesegnet.

Beabsichtigt ist, den eigenständigen Getränkemarkt abzureißen und an dessen Stelle Parkplätze zu bauen, erläuterte Stadtplanerin Elke Tewes-Meyerholz im Ausschuss. Der Getränkemarkt soll mit etwa 500 Quadratmetern Fläche in den Hauptmarkt umziehen. Dieser soll neu organisiert und auf 2200 Quadratmeter erweitert werden – eine ähnliche Größe wie an der Oldenburger Straße. Dafür werden zwei angrenzende Wohn- und Geschäftshäuser zusätzlich erworben.

Kleinere Läden, wie ein Bäcker, eine Postfiliale, ein Blumenladen, aber auch ein Optiker und eine Apotheke sollen ebenso Platz finden wie Arztpraxen und Wohnungen im ersten und zweiten Obergeschoss.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

MittwochMittag - Der Wirtschafts-Newsletter Die wichtigsten Wirtschaftsneuigkeiten und ein Ausblick auf die kommende Woche.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Die wichtigsten Wirtschaftsneuigkeiten und ein Ausblick auf die kommende Woche.

Trotz der positiven Abstimmung gab es auch kritische Stimmen. So wies Andreas Neugebauer (SPD und Partner) darauf hin, dass es bereits die vierte Supermarkt-Erweiterung innerhalb eines Jahres sei, und Gabriele Friese (AfD) fragte, weshalb man in ein bestehendes Konzept eingreife, während in Düsternort eine Unterversorgung herrsche.