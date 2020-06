Stadtrat: Corona-Hilfen erneut vertagt

Delmenhorst Wieder wurden sie verschoben: Der Rat der Stadt Delmenhorst hat noch nicht über kommunale Corona-Hilfen entschieden. Zweimal wurden sie bereits in die jeweils nächste Ratssitzung mitgenommen, weil die zahlreichen Anträge der verschiedenen Fraktionen zusammengefasst werden sollten. Und auch in der Sitzung am Donnerstagabend hieß es, es gebe noch weitere Gespräche.

Entscheidungen gab es in anderen Belangen:

• Volkshochschule ( Volkshochschule ( VHS

Wie groß die Unterschiede über den richtigen Weg für den Umgang mit der Tarifsituation bei der VHS sind, wurde nur allzu deutlich, als es um deren Gastmitgliedschaft im kommunalen Arbeitgeberverband ging – eine geänderte Vorlage, denn ursprünglich war die Vollmitgliedschaft beantragt worden.

Dies stieß zum Beispiel bei Edith Belz (Linke) auf Unverständnis: „In der jetzigen Form hilft es den Mitarbeitern gar nicht.“ Der einzig gangbare Weg sei nun die Wiedereingliederung in die Strukturen der Stadt. Marianne Huismann (Grüne) forderte eine „gerechte Bezahlung nach TVöD“ (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst), denn sie seien gegen Haustarife, „die nach Kassenlage geändert werden können“. Für einen Haustarif sprachen sich hingegen Inge Böttcher (SPD) und Bettina Oestermann (SPD) aus. Oestermann betonte zudem, dass eine Gastmitgliedschaft sinnvoll sei, um Beratung zu bekommen. Die VHS sei aber auf einem guten Weg, „da sollten wir uns nicht mit einer Forderung zum Beitritt zum TVöD einmischen“.

Der Rat sprach sich bei neun Gegenstimmen und einer Enthaltung für die Gastmitgliedschaft aus.

• Kinderbetreuung

Eine Versorgungsrate von 41 Prozent bei der Kinderbetreuung – viel zu gering, betonte Marianne Huismann im Hinblick auf die Vorlage zur Kindertagesstätten-Bedarfsplanung 2020 bis 2026. Daher forderte sie eine Art „Masterplan“. Diesen empfand Oberbürgermeister Axel Jahnz als überflüssig: „Wir bauen Kindertagesstätten, wie wir nur können“, betonte er, am besten jedes Jahr mindestens eine. Dass es damit nicht getan ist, das verdeutlichte der nächste Punkt: die Abstimmung über ein „Ideenpapier – Aktionsprogramm Kindertagesbetreuung“. Darin wird auch der Fachkräftemangel aufgegriffen und es werden Lösungen vorgeschlagen, diesem entgegenzuwirken. Ratsherr Uwe Dähne (parteilos) forderte, dass diesem Ideenpapier ein konkreter Zeitplan für die Umsetzung folgen müsste. Sowohl Bedarfsplanung als auch Ideenpapier stimmte der Rat zu.

• Wiederholungsbeschlüsse

Eine gute Nachricht gab es zum Abschluss: Die Wiederholungsbeschlüsse, die der Rat wegen der Überbesetzung des Verwaltungsausschusses treffen musste, haben in der Sitzung ein Ende gefunden. Jahnz dankte allen für den nötig gewesenen Einsatz.