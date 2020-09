Stadtteil: Nachbarschaftsbüro lädt zum Schnack

Delmenhorst Das Nachbarschaftsbüro Hasport lädt zum Stadtteilschnack am Montag, 28. September, ab 15 Uhr ein. Dabei soll im Nachbarschaftsbüro, Annenheider Straße 154, mit Nachbarn über Ideen für den Quartiersfonds diskutiert werden. Mit dem Quartiersfonds werden Projekte im Stadtteil unterstützt und umgesetzt, von denen Hasport und dessen Bürger einen Vorteil haben. Jeder Stadtteilbewohner kann einen Antrag an den Quartiersfonds stellen. Die Anträge werden drei Wochen im Schaukasten des Nachbarschaftsbüros hängen. Wenn niemand Einspruch erhebt, werden die Anträge genehmigt. Anmeldung für den Stadtteilschnack unter Telefon 04 22 1/6 85 17 85 oder per E-Mail an nbb.hasport@diakonie-doll.de.