Delmenhorst Weil das Wohnen ein Grundbedürfnis darstellt, übernimmt die Stadt Delmenhorst für Leistungsempfänger nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II und SGB XII die Kosten der Unterkunft, sofern diese angemessen sind. Was angemessen ist, wird für ein „Schlüssiges Konzept“, das die Verwaltung entwickeln möchte, in den kommenden Wochen geklärt.

Ein wesentlicher Bestandteil des neuen Konzepts ist die Ermittlung des Mietniveaus in Delmenhorst. Dazu erhalten rund 8000 Vermieterinnen und Vermieter im Stadtgebiet derzeit Post. Sie werden gebeten, im Rahmen einer Online-Befragung Angaben zu ihrem vermieteten Wohnungsbestand zu machen. Neben Fragen zur Miethöhe wird unter anderem auch nach Art, Größe, Beschaffenheit sowie Ausstattung und Lage gefragt.

Die Stadt appelliert an die Vermieter, sich an der Befragung zu beteiligen. Die Teilnahme ist freiwillig. Die erhobenen Daten würden ausschließlich projektbezogen verwendet. Die Auswertung erfolge anonym durch das Forschungsinstitut ALP Institut für Wohnen und Stadtentwicklung aus Hamburg. Fragen hierzu beantwortet die Stadtverwaltung unter Telefon 04221/99 27 19 oder per E-Mail an vermieterbefragung@delmenhorst.de.