Stadtwerke bleiben Wasser-Versorger

Delmenhorst Der Konzessionsvertrag für die allgemeine Trinkwasserversorgung geht erneut an die Stadtwerkegruppe. Das hat der Rat der Stadt in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Bei der Aufsichtsratsitzung wurde der Vertrag von Oberbürgermeister Axel Jahnz und dem Stadtwerke-Geschäftsführer Hans-Ulrich Salmen unterzeichnet. Bei der Stadtwerkegruppe freue man sich, dass man als Delmenhorster Versorger die Trinkwasserversorgung für die kommenden 30 Jahre sicherstellen dürfe, heißt es in einer Mitteilung. Die Stadtwerkegruppe sehe sich als langjähriger und erfahrener Betreiber des Trinkwassernetzes erneut in ihrer Kompetenz bestätigt und bedanke sich für das Vertrauen des Stadtrates.