Delmenhorst Weil L-Gas in Zukunft nicht mehr unbegrenzt zur Verfügung steht, wird unter anderem in Niedersachsen auf H-Gas umgestellt. Eine Untersuchung der Stadtwerkegruppe Delmenhorst hat ergeben, dass in der Stadt Delmenhorst rund 200 Gasverbrauchsgeräte nicht auf H-Gas umgestellt werden können. Grund hierfür ist unter anderem, dass sie zu alt sind, teilt die Stadtwerkegruppe mit.

Was bedeutet das? „Der Kunde muss sich bis zur Umstellung, die Mitte 2020 erfolgen wird, ein entsprechendes neues Gasverbrauchsgerät anschaffen“, sagt eine Sprecherin. Erfolge dies nicht, sei kein sicherer Betrieb gewährleistet. Die Stadtwerkegruppe müsse den Gasanschluss dann sperren. Weitere Infos unter www.stadtwerkegruppe-del.de oder bei den Mitarbeitern des Erdgasbüros unter Telefon 0 42 21/12 76 22 19.