Delmenhorst In der Friedensstraße beginnt in wenigen Monaten der 2. Bauabschnitt. Dieser erstreckt sich vom Wasserzug 5 bis Höhe Gorch-Fock-Straße und ist von Anfang Mai bis Mitte Dezember vorgesehen. Im Rahmen dieser Kanalbauarbeiten werden demnächst in diesem Bereich sogenannte Baugrunderkundungen ausgeführt. Dies teilten die Stadtwerke Delmenhorst mit.

Die Anlieger werden im ersten Quartal zu einer Versammlung eingeladen, auf der die anstehende Planung vorgestellt wird. Der genaue Termin steht noch nicht fest. Analog zum 1. Bauabschnitt ist der Bau eines weiteren Stauraumkanals geplant. Der etwa 400 Kubikmeter Niederschlagswasser fassende unterirdische Rückhalt dient einer weiteren Verringerung der Abflussspitzen in das Gewässersystem der Deichhäuser Heide sowie einer Entlastung des Kanalsystems bei stärkeren Regenereignissen.

Die Anlieger wurden bereits im Juli 2019 über diese anstehenden Kanalbauarbeiten informiert.