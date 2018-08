Stadtwerke und EWE kooperieren

Oldenburg

Ärger In Oldenburg Warum schließt der Bootsverleih schon um 18 Uhr?

Viele würde gerne an den lauschigen Abenden am Schlosspark noch ein Tretboot leihen – doch die Verleiher haben nur eine Genehmigung bis 18 Uhr. Doch warum ist das so – und besteht Hoffnung auf ein längeres Rumschippern?