Delmenhorst Auf dem Heimweg eine defekte Straßenlaterne bemerkt? Ist ein öffentlicher Mülleimer überfüllt, die Haltestelle verunreinigt, gibt es eine Versackung? Mit dem Störungsmelder in „Swapp“, der neuen App der Stadtwerkegruppe Delmenhorst (SWD), können Nutzerinnen und Nutzer so etwas von unterwegs direkt weitergeben.

Die App erfragt dabei zunächst den Standort. Dann wird die Art der Störung ausgewählt, eventuell noch eine Bemerkung hinzugefügt und ein Foto gemacht. „Das geht dann an die zuständige Stelle“, erklärt Hans-Ulrich Salmen, Geschäftsführer der SWD.

Grafttherme in 3D Vor dem ersten Besuch können sich Menschen ein Bild von der Grafttherme machen: Mit dem neuen 3D-Rundgang können sie das Innere virtuell erkunden. Wer sich traut – oder noch nicht weiß, ob er sich traut – kann so etwa einen Blick vom Drei-Meter-Turm ins Sprungbecken wagen. Der 3D-Rundgang löst den alten Panorama-Rundgang ab. „Dieser entsprach nicht mehr dem Stand der neuesten Technik“, hieß es vonseiten der SWD. www.grafttherme.de

Doch die App kann noch mehr: Die aktuell freien Plätze im Parkhaus werden angezeigt, außerdem Informationen zu den Parkplätzen. Wie stark diese belegt sind, wird noch nicht dargestellt. „Das ist der nächste Schritt.“ Auch der Abfallkalender ist so abrufbar. Wer möchte, kann sich Erinnerungen für die nächste Abfuhr einstellen.

Das sind jedoch nicht alle Neuerungen im digitalen Bereich. Unter Federführung von Ralph Bergmann, Bereichsleiter IT, Organisation und Sicherheit, hat die SWD neue digitale Strategien erprobt und eingeführt. Digitalisierung sei ein laufendes Projekt, erklärt Salmen. Man brauche ständig neue Ideen, mache ständig neue Erfahrungen. Veränderungen im digitalen Bereich gibt es sowohl intern im Unternehmen als auch im Kundengeschäft. Prozesse werden nach und nach digitalisiert und sollen so effizienter werden – etwa mit Weiterbildungen, die von nun an als Webinar stattfinden. Das sind Seminare oder Kurse, die online live gehalten werden. Außerdem gibt es Videokonferenzen, um die Anzahl von Reisen zu minimieren. Das ist nicht nur effizienter, sondern auch umweltfreundlicher.

Kundinnen und Kunden können online Abschläge anpassen, Rechnungen und Verträge einsehen und Verträge wechseln. Dabei wird laut Salmen automatisch der günstigste ermittelt. Außerdem wurde ein 3D-Rundgang für die Grafttherme entwickelt (siehe Infobox).

Neues gibt es auch in den Graftanlagen. „Die Beleuchtung hier ist zum großen Teil defekt und veraltet.“ Nun soll eine neue smarte Beleuchtung aufgestellt werden. Die Grundausleuchtung liegt bei rund 20 Prozent der Leistung. Wenn sich jemand nähert, leuchtet die Lampe zu 100 Prozent. Die Leuchtmittel erkennen, wohin der Weg führt und leuchten in der entsprechenden Richtung weiter. Ob jemand zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs ist, wird auch erkannt. Je nachdem leuchten weniger oder mehr Lampen. „So haben wir keine Umfeldbeleuchtung mehr, das spart Strom“, erklärt Salmen. Die neuen Lampen benötigten bei voller Leistung rund zehn Prozent der Energie im Vergleich zu den alten, davon werden 20 Prozent genutzt, wenn niemand da sei. „Wir sparen damit rund 95 Prozent Energie“, so Salmen.