Städteappell: Forum will Atomwaffen-Abkommen unterstützen

Delmenhorst In einem offenen Brief an den Oberbürgermeister der Stadt Delmenhorst, Axel Jahnz, fordert Vahit Oflazoglu im Namen des Friedensforums Delmenhorst, dass die Stadt das „Abkommen zum Verbot von Atomwaffen“ unterstützt. Dieses Abkommen, das am 7. Juli 2017 in den Vereinten Nationen angenommen und am 20. September zur Unterschrift freigegeben wurde, verbiete Herstellung, Einsatz, Besitz und auch die Drohung mit einem Nuklearschlag sowie die Stationierung von Atomwaffen in anderen Staaten.

Mehr als 50 Staaten hätten diesen Vertrag zum Verbot von Nuklearwaffen bei den Vereinten Nationen unterzeichnet oder dies zugesagt. Eine treibende Kraft dabei sei die ICAN (englische Abkürzung für „Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen“) gewesen, ein Zusammenschluss von etwa 450 Organisationen in mehr als 100 Ländern. „,Für ihre Arbeit, mit der sie die Aufmerksamkeit auf die katastrophalen humanitären Konsequenzen eines jeglichen Einsatzes von Atomwaffen lenkt und für ihre bahnbrechenden Bemühungen, ein vertragliches Verbot solcher Waffen zu erreichen‘“, zitiert Oflazoglu das norwegische Nobelkomitee, „erhielt die ICAN im Jahre 2017 den Friedensnobelpreis.“

Die ICAN rufe weltweit Städte und Gemeinden auf, für die Unterzeichnung des Vertrages einzutreten und in Deutschland folgenden Städteappell zu unterzeichnen: „Unsere Stadt/unsere Gemeinde ist zutiefst besorgt über die immense Bedrohung, die Atomwaffen für Städte und Gemeinden auf der ganzen Welt darstellt. Wir sind fest überzeugt, dass unsere Einwohner und Einwohnerinnen das Recht auf ein Leben frei von dieser Bedrohung haben. Jeder Einsatz von Atomwaffen, ob vorsätzlich oder versehentlich, würde katastrophale, weitreichende und langanhaltende Folgen für Menschen und Umwelt nach sich ziehen. Daher begrüßen wir den von den Vereinten Nationen verabschiedeten Vertrag zum Verbot von Atomwaffen 2017 und fordern die Bundesregierung zu deren Beitritt auf.“

Als erster für eine deutsche Stadt habe der Oberbürgermeister von Mainz, Michael Elbing, am 2. Februar 2019 unterschrieben, ihm folgten bisher 87 Städte und Gemeinden und vier Bundesländer (Stand April 2020). „Wir, als Friedensforum Delmenhorst, möchten Sie bitten, sich dem Appell ebenfalls anzuschließen“, fordert Oflazoglu.

Mitglieder des Friedensforums Delmenhorst sind: Breites Bündnis gegen Rechts, Bündnis 90/Die Grünen Delmenhorst, Delmenhorst (Türkischer Arbeiterverein), DGB Stadtverband Delmenhorst, DIE LINKE Delmenhorst, Dialogos, Die Falken, DKP Delmenhorst, SPD Delmenhorst, Jusos Delmenhorst, Linksjugend [solid] Delmenhorst, SV Baris Delmenhorst.

Weitere Informationen über den Verbotsvertrag und die von ICAN geführte Unterschriftenkampagne gibt es im Internet unter: