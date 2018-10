Delmenhorst Freundschaft ist nichts Selbstverständliches, Freundschaft muss man sich erarbeiten. Und eine Städtepartnerschaft wird nicht von der Politik gelebt, sondern von den Menschen in den Städten. Das sagte Oberbürgermeister Axel Jahnz am Montag während einer kleinen Feierstunde im Rathaus zur Verabschiedung einer Delegation aus Allonnes, der französischen Partnerstadt Delmenhorsts. Raphael Muller gestaltete den Abschied musikalisch am Klavier mit deutschen und französischen Liedern.

Auch Gilles Leproust, Bürgermeister von Allonnes, sah in seiner Rede die mittlerweile 51 Jahre alte Partnerschaft auf einem guten, lebendigen Weg. Leproust schlug eine Intensivierung um weitere Arbeitsfelder vor, der Austausch könne um sozialarbeiterische, künstlerische und sprachlich-schulische Elemente erweitert werden. Dazu könne man sich mitunter auch Sozialer Netzwerke bedienen. Vorangegangene Besuche im Nachbarschaftszentrum Wollepark, der Galerie und in der IGS haben ihn dazu inspiriert. Der Bürgermeister berichtete von einem geplanten „Festival des Friedens“ in Allonnes, dessen Bevölkerung ähnlich multikulturell aufgestellt ist wie die in Delmenhorst. Geplant ist auch ein Theaterprojekt unter Delmenhorster Beteiligung.

Noch länger in der Stadt bleiben werden die Mitglieder des Musikzugs „Cadets de la Sarthe“, die wie schon so oft bei ihren Freunden vom DTB-Musikzug zu Gast sind. Statt des geplanten Umzugs durch die Stadt beschränkten sich die Musikerinnen und Musiker am Montagvormittag auf ein Platzkonzert beim Gefallenendenkmal, weil der Vorsitzende der „Cadets“, Philippe Dugas, zurzeit auf eine Gehhilfe angewiesen ist.