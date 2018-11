Delmenhorst Der Winter kommt, es ist wieder Zeit für Schals, Handschuhe und Mützen. Als Aktion im Rahmen des Standortmarketingkonzepts hat die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (dwfg) angeregt, in den kommenden Wochen individuelle „PuDELmützen“ zu stricken oder zu häkeln. Auftakt für die Aktion war am Dienstag im Nachbarschaftszentrum Wollepark.

Hintergrund der Aktion ist die Umsetzung des Standortmarketingkonzeptes Delmenhorst. In einem ersten Aufschlag wurden bei der Aktion „SadDELschoner“ im Frühjahr mehr als 1000 Sattelschonbezüge zur Marke Delmenhorst verteilt. Im Sommer folgte der Fotowettbewerb „Mein RaDELsommer“. Als nächster Schritt startet nun die Herbst-Aktion „PuDELmütze“. Die Mützen sollen in der Tourist-Info bzw. im Pop-up-Store der Kreativlinge in der Fußgängerzone für einen guten Zweck verkauft werden.

Den Handarbeitstreff im Nachbarschaftszentrum Wollepark gibt es bereits seit mehreren Jahren. Hier treffen sich wöchentlich Frauen aus dem Quartier immer dienstags von 14 bis 16 Uhr zum gemeinsamen Nähen, Stricken und Häkeln. Sehr beliebt ist hier auch das Arbeiten mit der Nähmaschine. Hierfür braucht der Treff dringend funktionstüchtige Geräte. So wird der Erlös der Aktion an den Handarbeitstreff zurückfließen.

Jeder kann sich an der Aktion beteiligen und ist herzlich eingeladen, am kommenden Dienstag, 20. November, von 14 bis 16 Uhr gemeinsam mit den Anwohnern und regelmäßigen Teilnehmern des Handarbeitstreffs eine individuelle „PuDELmütze“ zu häkeln oder zu stricken.

Jede Mütze wird mit einem originalen PuDELmütze-Label versehen, das derzeit nur durch die Teilnahme an der Aktion erhältlich ist.

Zur besseren Planung wird um vorherige Anmeldung im Nachbarschaftszentrum an der Westfalenstraße 6 unter Telefon 04221/123985 oder per E-Mail unter quartiersmanagement@wollepark.de gebeten.