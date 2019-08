Standplätze frei auf Hökermarkt

Delmenhorst Für den Hökermarkt am Sonntag, 25. August, sind noch wenige Standplätze zu vergeben.

Der große Markt wird jedes Jahr in der Innenstadt von Delmenhorst veranstaltet. An rund 400 Ständen werden in der Zeit von 10 bis 17 Uhr verschiedene Schnäppchen angeboten. Alle Standplätze werden gegen eine Gebühr von € 25 Euro vergeben. Dieser Betrag enthält eine Müllkaution von € fünf Euro, welche zurückgezahlt wird, wenn der Platz sauber hinterlassen wird. Für Besucher mit dem Auto stehen zwei große Parkplätze (Am Südfeld sowie am Horster Weg) zur Verfügung. Die Einnahmen aus den Parkgebühren fließen überwiegend als Spende in gemeinnützige Zwecke im Ort. Vier Toilettencontainer (Klosterweg, Hasberger Dorfstraße 38, beim Gemeindehaus und am Dorfende in der Hasberger Dorfstraße) und zwei Sanitätsstationen (bei der Pastorei und auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Hasbergen/Bungerhofer Straße) sowie ein mobiles Sanitätsteam stehen bereit.

Die restlichen Standplätze werden bei Interesse unter Telefon 0173/6911841 oder via Email-Adresse hoekermarkt.standvergabe@gmx.de vergeben.