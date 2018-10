Delmenhorst Angefangen haben sie mit vier Schränken an einer Wand – inzwischen ist der Laden des Vereins „Stars for Kids“ im Jute-Center Delmenhorst auf normale Geschäftsgröße angewachsen. Dort werden Klamotten, Spielzeuge und andere Dinge für den Kinderbedarf angeboten. Die Einnahmen kommen komplett dem Verein zugute.

Finanziert wird dadurch das Hauptaugenmerk von „Stars for Kids“: ein Kindermittagstisch in den sieben Delmenhorster Jugendhäusern. Mehr als 300 hungrige Mägen werden täglich durch die Arbeit des Vereins gefüllt, der 2013 gegründet wurde, um Hilfsprojekte für bedürftige Kinder und Jugendliche durchzuführen. Um die 30 000 Euro Gesamtkosten in jedem Jahr zusammenzubekommen, organisiert der Verein Veranstaltungen und ist auf Spenden angewiesen. „Zuletzt wurden jeweils 2000 Euro von Mitarbeitern des Flughafens Bremen und der Aktion Glückspfennig von Airbus gespendet“, freuen sich Vereinsvorsitzende Britta Burke und Kassenwartin Tanja Berger. „Durch diesen Zuspruch fühlen wir uns bestätigt in unserer Idee. Der Kinderhunger wird als Problem erkannt und ernstgenommen“, sagt Burke.

Finanziert durch Spenden wird auch das Charity Bowling am Samstag, 27. Oktober, bei dem 20 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren umsonst einen Tag inklusive Essen bei der Bowlingbahn bekommen. „Die Teilnehmer wurden durch Mitarbeiter der Stadt ausgewählt. Damit stellen wir sicher, dass wir die Kinder mitnehmen, deren Familien es sich nicht leisten können“, erklärt Burke.

Weitere Veranstaltungen von „Stars for Kids“ sind ein Improtheater in der Divarena (Vorverkauf im Laden) und ein Vorlesenachmittag am 16. November sowie ein Flohmarkt im Jute-Center am 24. November. „Vielleicht trauen wir uns im nächsten Jahr etwas ganz Großes zu. Das steht aber noch in den Sternen“, lässt Burke noch eine Überraschung offen.

Mehr Infos unter www.starsforkids-delmenhorst.de