Stars for Kids: Zusage für den Räuber Hotzenplotz

Delmenhorst Sinkende Infektionszahlen und die damit einhergehenden Lockerungen der Corona-Regeln machen in Delmenhorst auch Kultur-Veranstaltungen wieder möglich. Deshalb hat die Stadt Delmenhorst dem gemeinnützigen Verein „Stars for Kids“ die Zusage gegeben, auf der Burginsel am 14. und 15. August das Theaterstück „Räuber Hotzenplotz“ aufführen zu dürfen.

Als Schauspieler sind daran unter anderem Markus Weise, Matthias Schiemann und Johannes Mitternacht beteiligt. Letzterer hat das Stück in Anlehnung an den Film für den Verein umgeschrieben.

Die musikalische Begleitung des Theaterstücks übernimmt die Songgruppe von Stars for Kids unter Leitung von Jan Frerichs. Hauptsponsor ist die Volksbank Delmenhorst.

An den beiden Tagen gibt es jeweils vier Vorstellungen um 11, 14, 17 und 20 Uhr. Der gemeinnützige Verein verspricht einen Spaß für Jung und Alt und bittet anstatt eines Eintrittspreises um eine angemessene Spende.