Delmenhorst Welche Straßen in meiner Stadt sind besonders gefährlich? Wo passieren die meisten Verkehrsunfälle? Wer war daran beteiligt? Fragen wie diese beantwortet der interaktive Unfallatlas der Statistischen Ämter des Bundes. Nutzerinnen und Nutzer können auf der Online-Karte mit Statistiken des Jahres 2017 genau erkennen, an welchen Orten Unfälle in ihrer Umgebung passiert sind. Grundlage dafür sind die Unfallmeldungen der Polizei.

Beim Blick auf die Stadt Delmenhorst zeigt sich schnell eine Ballung im Zentrum. Insbesondere die Hauptverkehrsadern sind stark betroffen: Am häufigsten kracht es an der Wildeshauser Straße, der Oldenburger Straße und der Stedinger Straße. Vermehrte Unfälle sind auch an den Straßenkreuzungen zu erkennen. Dafür kommt es an den Straßen, an denen ein Tempolimit von 30 km/h gilt, zu weit weniger Vorfällen.

Insgesamt gab es im Jahr 2017 in der Stadt Delmenhorst mit 1499 Unfällen etwas mehr als im Vorjahr (1476). Dafür ging die Anzahl der Verkehrsunfälle, bei denen Personen zu Schaden kamen, leicht von 306 auf 280 zurück.

Positiv ist trotz der vielen Unfälle zu verzeichnen, dass auf den Delmenhorster Straßen im Jahr 2017 kein Mensch ums Leben kam. 2016 hatte es noch einen Unfalltoten gegeben. Auch die Zahl der Schwerverletzten nahm ab: 40 Personen zählte die Polizei, im Vorjahr waren es 49. Nur noch ein (8) schwer verletztes Kind wurde verzeichnet. Mit acht (15) schwer verletzten Senioren gab es auch dort einen leichten Rückgang.

Neben Fußgängern gelten Fahrrad- und Pedelecfahrer (Räder mit Unterstützung von Elektromotoren) als schwächstes Glied im Straßenverkehr. 182-mal kam diese Gruppe bei Unfällen zu Schaden. Das waren 24 Verkehrsunfälle mehr als im Jahr 2016 und insgesamt 12,1 Prozent aller Unfälle. Auch die Zahl der Schwerverletzten nahm von 14 auf 18 zu.

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch ist die Zahl der Verkehrsunfälle insgesamt von 7847 im Vorjahr auf 8268 Unfälle im Jahr 2017 angestiegen. Im Bereich von Baustellen und Bundesautobahnen gilt es aufzupassen. Der Anstieg hänge auch mit dem größeren Verkehrsaufkommen zusammen, heißt es vom Statistischen Bundesamt.