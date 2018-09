Delmenhorst Ein Schaden von etwa 7000 Euro ist am Donnerstag bei einem Auffahrunfall in Delmenhorst entstanden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fuhr ein 59-jähriger Mann aus Lemwerder mit seinem Pkw auf der Stedinger Straße in Richtung stadtauswärts. Als er in Höhe des Einkaufszentrums Jute-Center verkehrsbedingt bremste, übersah das der Fahrer eines hinter ihm fahrenden Autos. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 33-jährigen Mann aus Bremen. Dieser fuhr auf das Heck des 59-Jährigen auf. Das Auto des Bremers war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.