Steigende Zahlen im Corona-Hotspot: Delmenhorster Schulen starten in halber Besetzung

Delmenhorst Aufgrund der weiterhin steigenden Zahl der Corona-Neuinfektionen und des Inzidenzwertes sowie der unklaren Infektionsherde werden die Delmenhorster Schulen am kommenden Montag, 26. Oktober, nur in halber Besetzung starten. Das hat der Krisenstab der Stadt nun entschieden. Bei diesem Szenario B, eine Kombination aus Präsenzunterricht und Lernen zu Hause, werden maximal 16 Schüler im Präsenzunterricht sein, der Mindestabstand von 1,5 Metern gilt. Auch wird die Notbetreuung an Schulen reaktiviert.