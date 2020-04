Stephanusstift In Delmenhorst: Nach langer Suche: Neuer Leiter für Pflegeschule gefunden

Delmenhorst Zehn Monate hat die Diakonie eine neue Leitung für die Berufsfachschule Altenpflege des Stephanus­stifts gesucht. Jetzt übernimmt Frerk Hinrichs vom Diakonischen Werk Oldenburg die Leitung – und das in einer spannenden Zeit.

„Es stürzen unheimlich viele Themen auf mich ein“, erzählt Hinrichs. Gleich am ersten Tag standen Fragen zur weiteren Organisation der Ausbildung der künftigen Altenpflegefachkräfte auf dem Plan. Derzeit sind alle Schüler in ihren Ausbildungseinrichtungen. Die Unterstützung der Menschen stehe in Zeiten von Corona im Vordergrund, so Hinrichs.

Gleichzeitig muss geregelt werden, wann die mündlichen und schriftlichen Prüfungen erfolgen und wann wie viel Unterricht gegeben werden kann. 18 Schüler werden ihre Ausbildung bis August mit dem Examen abschließen und als Fachkräfte in die Pflege gehen. Zurzeit findet zwar kein Unterricht statt, aber die Schüler haben feste Tage, an denen sie nicht in der Einrichtung sind, sondern zu Hause an ihren Aufgaben arbeiten.

Eine der wichtigsten Herausforderungen für Hinrichs ist jetzt außerdem die Vorbereitung zur Einführung der Generalistischen Ausbildung, bei der die Schüler aller Pflegeberufe anfangs das Gleiche lernen. „Das müssen wir jetzt entwickeln. Es wird spannend, das vernünftig einzutüten, so dass es für unsere Ausbildung gut läuft“, sagt Hinrichs. „Da habe ich Lust zu und ich denke auch, dass das hinzukriegen ist“, sieht er optimistisch in die Zukunft.

Nach zwei Jahren entscheiden sich Schülerinnen und Schüler für einen Schwerpunkt und qualifizieren sich für einen Bereich. So erreichen die Absolventen einen der drei Fachkraft-Abschlüsse für die Altenpflege, die Gesundheits- oder die Kinderkrankenpflege. Die Entscheidung zur Spezialisierung sollte den Auszubildenden leicht fallen, denn sie waren bis dahin in allen Pflegebereichen tätig, erläutert der neue Pflegeschulleiter. „Und ich bin überzeugt, dass die Schülerinnen und Schüler der Altenpflege treu bleiben.“

Die Berufsfachschule steht für zahlreiche Einrichtungen in und um Delmenhorst zur Verfügung. Die Ausbildung erfolgt in der Schule und der Praxis. Auszubildende suchen sich eine Einrichtung, in der sie den Hauptteil der Ausbildungszeit verbringen. Interessenten und Interessentinnen können sich jetzt für den neuen Ausbildungsgang im August bewerben.

Pflegefachkräften winken gute Jobs, weiß Hinrichs. Vor allem die tariflich zahlenden Einrichtungen bieten oft gute Rahmenbedingungen mit familiengerechten Dienst- und Arbeitszeiten, variablem Stundenumfang und zusätzlicher Altersversorgung, sagt er.

Der ehemalige Pressesprecher knüpft mit seiner neuen Tätigkeit an seine Lehramtstätigkeit an. Außerdem bringt er Erfahrungen aus 20 Jahren Vorstandsarbeit für die Ev. Altenpflegeschule in Oldenburg mit. „Am meisten freue ich mich auf den Unterricht mit den Schülern, weil ich wieder zurück zu den Wurzeln, meiner ursprünglichen Ausbildung komme“, sagt Hinrichs.