Störung Der Totenruhe In Delmenhorst: Unbekannte schmeißen 40 Grabsteine um

Delmenhorst Unbekannte Täter haben ihr Unwesen auf dem Friedhof Bungerhof in der Friedensstraße in Delmenhorst getrieben. In der Zeit von Sonntag, 16 Uhr, bis Montag, 0 Uhr, warfen sie alle 40 Grabsteine einer Kriegsgräberstätte um.

Gegen die Täter wurde ein Strafverfahren wegen Störung der Totenruhe eingeleitet. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar.

Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-115 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.