Straßensanierung In Delmenhorst: Baumfällungen an Syker Straße rücken näher

Delmenhorst Der Ausbau ist seit Jahren überfällig, Leitungen für Schmutz-, Regen- oder Trinkwasser, Gas und Telekommunikation müssen dringend erneuert werden: Die Syker Straße soll in den kommenden Jahren auf 2,5 Kilometer komplett saniert werden. So ist es der Wunsch der Delmenhorster Stadtverwaltung.

Diesem Vorhaben ist man nun einen Schritt nähergekommen. Der Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr brachte die Fällung von 158 Bäumen (Eschen, Eichen, Hainbuche und Feldahorn) entlang der Straße auf den Weg. Einzig sieben, vom Gutachter als besonders erhaltenswürdig gekennzeichnete Eichen, werden bestehen bleiben. Die restlichen Bäume werden für die Arbeiten gefällt.

Der Hauptgrund: Sämtliche Versorgungsleitungen liegen in den Nebenanlagen und im Bereich des Wurzel­werkes des derzeitigen Baumbestands, heißt es seitens des Gutachtens. Gleiches gilt für die vielen Hausanschlussleitungen aller Ver- und Entsorger. Durch die Erd- und Leitungsarbeiten würde der Baumbestand beeinträchtigt werden.

„Uns blutet das Herz“, sagte Marianne Huismann (Grüne), nur um im gleichen Atemzug ihre Unterstützung für die „umfangreichen Maßnahmen“ zu bekräftigen. So wie sie, sahen es auch die meisten anderen Ausschussmitglieder. Bei nur einer Gegenstimme wurde der Fällung der Bäume zugestimmt. Das letzte Wort hat aber der Stadtrat. „Die Syker Straße ist in der Vergangenheit stiefmütterlich behandelt worden“, gestand Detlef Roß (SPD).

In der Tat: Seit mehr als zehn Jahren gibt es in der Stadtverwaltung Planungen, die Syker Straße auszubauen. Nun sollen die Planungen für das Vorhaben vorangetrieben werden. Geplant sind zwei Bauabschnitte. Der erste (Stadtgrenze bis Barrienstraße) soll zwischen 2021 und Ende 2023 in Angriff genommen werden, der zweite (Barrienstraße bis Hoyers Graben) von 2024 bis Mitte 2026 fertiggestellt sein.

Damit das klappt, ist aber Eile geboten. Nur mit Fördermitteln kann sich die Stadt die Sanierung leisten. „Der Förderantrag muss bis zum 15. September abgegeben werden“, erklärte Fachbereichsleiter Fritz Brünjes. Bis zu dieser Abgabe stehen noch einige weitere Abstimmungen auf dem Plan. Immerhin: Die Voraussetzungen sind geschaffen, der erste Schritt gemacht.