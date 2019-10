Delmenhorst Zwischen einem 19-jährigen Delmenhorster und einem etwa 20 bis 25-jährigen Unbekannten (beides Radfahrer) ist es am Samstag gegen 19.20 Uhr am Geibelweg in Höhe der Grundschule zunächst zu einem kurzen Streitgespräch gekommen. Der Unbekannte gab dabei plötzlich einen Schuss aus einer Schreckschusswaffe ab, teilte die Polizei mit. Durch die austretenden Gase wurde der 19-jährige im Gesicht verletzt. Der Unbekannte flüchtete mit seinem Fahrrad in Richtung Seumeweg. Die Person soll dunkel gekleidet gewesen sein und eine Schirmmütze getragen haben.

Der 19-jährige konnte nach einer ambulanten Behandlung durch den Rettungsdienst wieder nach Hause entlassen werden. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter Telefon 0 42 21/1 55 90 in Verbindung zu setzen.