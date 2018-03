Delmenhorst Björn Höckes „Denkmal der Schande“, Alexander Gaulands Forderung nach Entsorgung der SPD-Politikerin Aydan Özoguz in Anatolien und zuletzt André Poggenburgs Aschermittwochs-Rede, in der er Türken „Kümmelhändler“ und „Kameltreiber“ nannte: All diese Beiträge von AfD-Politikern zur öffentlichen Debatte waren für Andreas Neugebauer Anlass, ganz zum Schluss der Ratssitzung am Mittwochabend den AfD-Fraktionsvorsitzenden Lothar Mandalka zur Rede zu stellen. „Wie stehen Sie als öffentlicher Vertreter der AfD zu diesen Äußerungen?“, fragte der letzte Pirat im Delmenhorster Rat. „Immerhin sind das Ihre Parteifreunde, die solche unsäglichen menschenverachtenden Dinge von sich geben!“

Mandalka wand sich: „Ich glaube nicht, dass es mir zusteht, den anderen Landesverbänden Vorschriften zu machen. Und die Poggenburg-Rede war eine Satire.“

Jetzt mischte sich Oberbürgermeister Axel Jahnz (SPD) ein: „Und ich glaube nicht, dass das mit einer Aschermittwochs-Satire gleichzusetzen ist. Das war herabstufend, diskriminierend und nicht würdig. Auch Sie können sich mit sowas kritisch auseinandersetzen.“ Nun ergriff ein gebürtiger Türke, Murat Kalmis, das Wort: „Ich konnte es mir aussuchen, ob ich ein Deutscher werden will oder nicht.“ Womit Kalmis wohl sagen wollte, dass wer deutscher Nationalität ist, nicht automatisch deutschnational sein muss.

AfD-Ratsherr Holger Lüders, der sich sonst mit Wortbeiträgen eher zurückhält, sprang nun seinem Fraktionschef zur Seite. „Ich bin auch der Meinung, dass wir die Worte eines Landesvorsitzenden nicht zu kommentieren haben. Aber die Wortwahl Poggenburgs fand ich nicht so glücklich. Ich stehe nicht dahinter.“

Der ehemalige Lehrer Uwe Dähne versuchte die Diskussion zu versachlichen. „In den 13. Klassen der Beruflichen Gymnasien sind etliche muslimische Schüler die Leistungsträger.“ Und an Mandalka gewandt: „Du musst doch auch mal Vorbild sein. Sag’, wo’s langgeht.“ Axel Unger, ehemals SPD, nun mit dem Bürgerforum assoziiert, fand: „Man kann sehr wohl als nicht rechtsradikales AfD-Mitglied rechtsradikale AfD-Mitglieder kritisieren.“

Jetzt fühlte sich Mandalka doch noch genötigt, etwas klarzustellen: „Ich hätte diese Worte nicht gesagt. Aber Kritik üben wir innerparteilich.“

In der Folge entspann sich auf Facebook eine Diskussion. Ein Beitrag eines türkischstämmigen Diskutanten lautete: „Man kann sich ruhig von rassistischen und menschenverachtenden Äußerungen distanzieren, das würde ich als Bürger und Parteimitglied auch tun... Es sei denn, ich stehe dahinter.“ Andere sahen das anders: „Diese Verschwörer wollen das Rathaus zu einem Gerichtssaal verwandeln, wobei sie den Richter spielen. Aber nicht einmal im Gerichtssaal wird jemand so erpresst und gezwungen, eine Aussage über andere zu machen. Eine grobe Vermessenheit! Herr Mandalka hat sich souverän verhalten!“