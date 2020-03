Strings In Delmenhorst: Musikschüler treffen sich jetzt online

Neuenkirchen-Vörden

Eurofresh Logistics Aus Neuenkirchen-Vörden Sie sorgen für volle Regale – doch ihnen fehlt der Respekt

Seit Tagen hält die Logistikbranche das System mit am Laufen. Aber teilweise können sich die Fahrer an Raststätten nicht mal mehr waschen – für den Geschäftsführer von Eurofresh Logistics in Neuenkirchen-Vörden, Reinhard Schönfeld, ist das ein Unding.