Delmenhorst Ein 29-jähriger Mann aus Delmenhorst ist am Mittwochabend mit seinem Auto in einen Stromverteilerkasten und in einen Ampelschaltkasten geprallt und hat damit Stromausfälle in den Stadtteilen Bungerhof, Hasbergen und Dwoberg verursacht. Von etwa 20.10 bis 23 Uhr war in diesen Bereichen alles dunkel, teilt die Polizei mit. Verletzt wurde aber niemand.

Der 29-Jährige war auf der Stedinger Straße stadtauswärts unterwegs, als er im Bereich der Schönemoorer Straße ins Schleudern geriet und letztlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der BMW wurde auf den angrenzenden Gehweg geschleudert und kollidierte mit dem Stromverteilerkasten und einem Ampelschaltkasten. Durch die Wucht des Aufpralles wurden beide Kästen aus der Verankerung gerissen und etwa zehn Meter über das Tankstellengelände geschleudert, teilt die Polizei mit. Nach dem Zusammenstoß drehte sich das Auto weiter um die eigene Achse und stieß gegen einen Ampelmast. Dieser geriet dadurch in Schieflage und funktionierte nicht mehr.

Die Reparatur der Ampelanlage wird voraussichtlich eineinhalb Wochen in Anspruch nehmen, teilt die Polizei weiter mit. Bis dahin könne es im Kreuzungsbereich der Schönemoorer Straße Ecke Stedinger Straße zu Verkehrsbehinderungen kommen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 50.000 Euro.

Warum der Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, sei noch nicht abschließend geklärt