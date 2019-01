Delmenhorst Delmenhorst ist deutlich attraktiver als noch vor zwei Jahren: Zu diesem Ergebnis ist jetzt eine Studie des Kölner Instituts für Handelsforschung (IFH) gekommen.

Im vergangenen Herbst hatte das Institut bereits zum dritten Mal die Studie „Vitale Innenstädte“ durchgeführt. Der bundesweiten Untersuchung liegt folgende Kernfrage zugrunde: „Wie sieht die Zukunft der Innenstädte aus und was wünschen sich Besucher von ihren Stadtzentren?“

Die Ergebnisse hat das IFH am Mittwoch veröffentlicht. Diese belegen: Delmenhorsts Attraktivität für Innenstadtbesucher hat sich im Vergleich zu 2016 deutlich verbessert.

Die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (dwfg) beteiligte sich an der Studie und hatte das Kölner Institut damit beauftragt, die Befragung vor Ort durchzuführen. Besucher der Delmenhorster Innenstadt wurden dabei zu ihren Einkaufsgewohnheiten und der Attraktivität der Innenstadt befragt, zeitgleich mit Besuchern von 115 weiteren deutschen Städten aller Größen und Regionen. Die Erhebung der Daten erfolgte anhand eines einheitlichen Fragebogens an zwei ausgewählten Tagen – ein Donnerstag und ein Samstag – im September 2018. Insgesamt führte das IFH dazu fast 60 000 Interviews, mehr als 600 davon in Delmenhorst.

Konkret sieht das positive Ergebnis für die Delme-Stadt wie folgt aus: In der Gesamtnote hat sich Delmenhorst von der Note 3,3 in der letzten Untersuchung aus dem Jahr 2016 nun auf eine 2,9 verbessert. Bei der Studie sei auffällig, dass die Innenstadtbesucher in Delmenhorst im Vergleich zu den anderen Städten jünger und online-affiner seien, heißt es von der dwfg. Die Besonderheit dabei sei, dass diese trotz ihrer Internetaffinität gern vor Ort einkauften und auf den Einzelhandel vertrauten.

Axel Langnau, Geschäftsführer der dwfg, freut sich über das Ergebnis: „Das ist keineswegs selbstverständlich in Zeiten des Onlinehandels, in denen Innenstädte allerorts immer mehr an Bedeutung verlieren.“ Auch die Neugestaltung der Innenstadt, die 2018 nach mehreren Jahren abgeschlossen wurde, habe ihren Beitrag zur besseren Bewertung geleistet. „Es zeigt einmal mehr, dass Delmenhorst auf dem richtigen Weg ist und sich hier etwas entwickelt.“ Und Langnau sieht noch Potenzial nach oben: „Ich bin sicher, dass wir das Ergebnis beim nächsten Mal weiter verbessern können.“