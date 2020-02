Delmenhorst Orkantief „Sabine“ hat in Delmenhorst einige Spuren hinterlassen. Am Sonntag wurde gegen 13.30 Uhr ein zwölf Meter langer Baum an der Straße „Am grünen Kamp“ entwurzelt. Er kippte quer auf die Fahrbahn, weshalb die Straße für den Verkehr nicht mehr passierbar war. Das bestätigte die Polizei auf NWZ-Nachfrage.

Um den Baum zu beseitigen, griffen Feuerwehrleute zu einer Kettensäge und zersägten den langen Stamm. Die Polizei musste die Straße für eine halbe Stunde komplett sperren. Zum Einsatz kamen ein Streifenwagen und vier Einsatzkräfte der Feuerwehr mit einem Werkzeugwagen.

Bis zum Abend gingen bei der Polizei zwar zahlreiche Anrufe ein, die Sturmschäden hielten sich aber zunächst in Grenzen. „Hier und da gab es ein fliegendes Plakat oder einen umgekippten Bauzaun“, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Meldungen zum Sturm gebe es ab Montagmorgen.