SWD senkt Steuer bei Energiepreisen

Delmenhorst Die auf den Weg gebrachte Senkung der Mehrwertsteuer zum 1. Juli kommt den Kunden der Stadtwerkegruppe Delmenhorst (SWD) zugute, teilt diese mit: Demnach wird die Mehrwertsteuer bei den Energiepreisen für sechs Monate von 19 auf 16 Prozent gesenkt. Gleiches gilt für die Gewerbekunden der Abfallwirtschaft Delmenhorst.

„Beim Parkhaus und der Grafttherme, die beide unter Corona gelitten haben, bleibt alles beim Alten“, so die SWD. Zum einen, um den defizitären Umsatz zu stützen, und zum anderen, weil der Aufwand in keinem Verhältnis zur Ersparnis stehe: „Ein Beispiel: Durch die Senkung der Mehrwertsteuer würde der Besuch im Sportbereich der Graftherme anstatt 3,10 Euro für die nächsten sechs Monate 3,05 Euro kosten. Die Kosten für die Umstellung müssten dagegen gerechnet werden – und dies steht in keinem Verhältnis“, heißt es in der Mitteilung.

