Delmenhorst Zu zwei Unfällen im Abstand von nur zehn Minuten ist es am Donnerstag auf der Syker Straße gekommen. Gegen 17 Uhr krachte es im Kreuzungsbereich Kieler Weg/Syker Straße/Schollendamm. Wie die Polizei berichtete, wollte ein 76 Jahre alter Delmenhorster mit seinem Pkw Mitsubishi aus dem Kieler Weg kommend die Syker Straße in Richtung Schollendamm überqueren. Dabei übersah er den BMW eines die Vorfahrtsstraße stadteinwärts fahrenden 19 Jahre alten Bremers und stieß mit ihm zusammen.

Der 76-Jährige und der Beifahrer des BMW wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von 10 000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 04221/1559-0 bei der Polizei zu melden.

Gegen 17.10 Uhr kam zu einem weiteren Verkehrsunfall im T-Kreuzungsbereich Syker Straße/B 75-Anschlussstelle Stickgras (Richtungsfahrbahn Oldenburg). Den Ermittlungen der Polizei zufolge beabsichtigte ein 45-jähriger Toyota-Fahrer, der die Syker Straße in stadteinwärtiger Richtung befuhr, nach links auf die B 75 aufzufahren. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr ein nachfolgender 20-jähriger BMW-Fahrer aus Delmenhorst auf den Toyota auf. Dessen Fahrer wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Auch hier entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden in geschätzter Höhe von 23 000 Euro.

Im Zuge der Unfallaufnahme und der damit verbundenen Bergung der Fahrzeuge kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen, die auch den öffentlichen Nahverkehr betrafen. Erst gegen 18.30 Uhr konnte die Unfallstelle für den Verkehr wieder freigegeben werden.