Delmenhorst Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, kam es am Freitagabend, 6. September, zu einem Verkehrsunfall in Delmenhorst, bei dem die Schuldigen vom Tatort flüchteten. Die Unfallverursacher stießen frontal mit ihrem Auto mit zwei an einer Ampel wartenden Fahrzeugen zusammen.

Gegen 22 Uhr hielt ein 62-jähriger Mann aus Ganderkesee auf der Ludwig-Kaufmann-Straße wegen einer roten Ampel an. Neben ihm wartete auf der Linksabbiegerspur, nach Angaben der Polizei, ein 45-jähriger Westersteder. Während der Rotphase kam von links aus der Wittekindstraße ein schwarzer Citroen, der frontal zwischen die beiden wartenden Fahrzeuge krachte und sich verkeilte. Es sollen zwei Männer in dem Auto gesessen haben.

Anstatt den anderen Autofahrern zu helfen, flüchteten die beiden Citroenfahrer nach dem Zusammenstoß zu Fuß in Richtung Bahnhof. Bei dem Unfall wurde der 62-Jährige leicht verletzt. Keines der Fahrzeuge war noch fahrbereit. Nach Angaben der Polizei wird der Gesamtschaden auf 13 000 Euro geschätzt.

Zeugen, die etwas gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/15590 in Verbindung zu setzen.