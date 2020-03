Tag Der Offenen Töpferei In Delmenhorst: Keramikbecher individuell gestalten

Delmenhorst Auf keramische Entdeckungsreise können Interessierte an diesem Wochenende in Delmenhorst gehen. Die Keramikwerkstatt von Marianne Pipping-Rabe öffnet im Rahmen des „Tag der offenen Töpferei“ bereits zum zehnten Mal ihre Pforten.

Am Samstag, 14. März, und Sonntag, 15. März, können im Elisa-Fink-Haus, Oldenburger Straße 103, jeweils von 10 bis 18 Uhr die Keramikwerkstatt und die Keramikausstellung besucht werden.

Unterstützung erhält Pipping-Rabe an beiden Tagen von Keramikerin Regina Jensen. Sie ist mit ihrer Werkstatt im Atelierhof in Bremen ansässig. Neben der Fertigung von keramischem Geschirr baut sie seit zehn Jahren keramische Stühle im Kleinformat, die sie in der Werkstattausstellung präsentieren wird.

Interessierten werden die beiden dazu ihre Arbeitsweise erklären. Außerdem haben Besucher die Möglichkeit, einen werkstatteigenen Becher ganz individuell zu bemalen.