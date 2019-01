Delmenhorst Bei eisigen Temperaturen, wie sie in der vergangenen Woche auch Delmenhorst fest im Griff hatten, finden wohnungs- und obdachlose Menschen häufig mehr Beachtung als sonst. „Wir würden uns wünschen, das wäre nicht nur dann so“, sagt Katrin Kriesche-Radtke. Gemeinsam mit Kerstin Bartling arbeitet die Sozialpädagogin im Tagesaufenthalt für Wohnungslose des Diakonischen Werkes an der Willmsstraße 6 in Delmenhorst. Kathrin Kriesche-Radtke weiß, dass Wohnungslosigkeit nicht nur im Winter ein Problem ist – und dass die Zahl der Wohnungslosen in den vergangenen Jahren zumindest nicht geringer geworden ist: „Sie ist auf einem hohen Niveau geblieben.“

Der Tagesaufenthalt ist die erste Anlaufstelle für Menschen in Delmenhorst, die keinen festen Wohnsitz mehr haben oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Dort können sie Grundbedürfnisse decken: duschen, waschen, aufwärmen. Außerdem erhalten sie dort eine vorübergehende Postadresse. Sind der Wunsch und die Voraussetzungen – mindestens Anspruch auf Sozialhilfe – gegeben, vermitteln Kathrin Kriesche-Radtke und Kerstin Bartling die Hilfesuchenden an die ambulante Wohnungslosenhilfe der Diakonie. Diese befindet sich in der Koppelstraße 9, direkt neben dem Tagesaufenthalt.

„Wir leiten einen Hilfeprozess ein. Jeder, der kommt, kriegt eine Beratung und wird in die richtige Hilfe vermittelt“, erklärt Anja Ammari, die neben Henning Weerts und Ina Schulz in der ambulanten Wohnungslosenhilfe Delmenhorst arbeitet. Die richtige Hilfe kann sein: das Frauenhaus, eine stationäre Behandlung, eine vorübergehende Unterkunft in einer Pension, einem Hotelzimmer oder in einer der zehn Übergangswohnungen, die die Diakonie in Delmenhorst angemietet hat. Dort sollen Hilfesuchende kurzfristig unterkommen.

Früher waren dies maximal drei Monate. Es werde aber immer schwieriger, in dieser Zeit das langfristige Ziel, Wohnungslose wieder in einer eigenen Wohnung unterzubringen, zu erreichen.

Was hat sich verändert? „Es gibt deutlich weniger sozialen Wohnraum“, sagt Anja Ammari. Zudem vermieten Wohnungsbaugesellschaften ungern an Menschen mit Mietschulden – einer der Hauptgründe für Wohnungslosigkeit. Doch Anja Ammari, Henning Weerts und Ina Schulz suchen nicht nur Wohnungen für ihre Klienten. Sie helfen ihnen, sich um Arbeitslosengeld und Krankenversicherung zu kümmern, zeigen ihnen Freizeitangebote auf, versuchen, ihnen die Hemmung zu nehmen, sich in ein Café zu setzen. „Für andere ist das normal. Aber diese Leute waren oft jahrelang sozial isoliert“, sagt Henning Weerts.

Nach der Vermittlung in eine neue Wohnung endet die Arbeit nicht: „Wir begleiten sie weiter oft jahrelang, etwa bei Behördengängen oder zur Schuldnerberatung. Wir besuchen sie in ihren Wohnungen, schauen nach, ob sie zurechtkommen“, sagt Anja Ammari. Wünschen würden sie und ihre Kollegen sich vor allem drei Dinge: mehr zumutbaren, menschenwürdigen sozialen Wohnraum sowie mehr Angebote für wohnungslose Frauen und junge Menschen. Denn daran mangele es in Delmenhorst.