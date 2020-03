Delmenhorst Tanz-Fans aufgepasst, es gibt ein neues Angebot des Turnvereins Jahn Delmenhorst, um stilvoll übers Parkett zu schweben: Für zwei Sonntagsgruppen werden noch Tänzer gesucht.

„Aktuell suchen wir für beide Sonntagstanzkreise Verstärkung“, heißt es vom TV Jahn. Mit den Tanzlehrern Kian Najjarzadeh und Chiara Wedler steht den zukünftigen Teilnehmern ein recht junges und dennoch schon sehr erfahrenes Team zur Seite. Für die Kurse werden Paare gesucht, die Lust haben, ihre Tanzkenntnisse aufzufrischen und in netter Runde regelmäßig einmal wöchentlich zu erweitern. Getanzt werden Standard- sowie lateinamerikanische Tänze und Discofox, den man natürlich auf jeder Party benötigt, um sich erfolgreich im Paar auf dem Parkett zu bewegen.

Das engagierte Turniertanzpaar Kian (19) und Chiara (17) leitet schon seit einem Jahr Tanzgruppen. Wer sind die beiden jungen Talente? – Beide haben vor vier Jahren angefangen, miteinander zu tanzen und blicken mittlerweile auf beachtliche Erfolge zurück. In der Sektion Standard sind sie in der dritthöchsten Startklasse (B) vertreten und im November 2019 in Latein in die C-Klasse aufgestiegen.

Im Leben außerhalb des Tanzsaals ist Chiara Abiturientin und Kian Jura-Student. Die wenige Freizeit, die noch bleibt, wird für gemeinsames Fitness-Training oder Treffen mit Freunden genutzt. Die Leidenschaft und Freude, die die beiden beim Tanzen empfinden, geben sie gerne zusammen mit viel Fachwissen um die richtige Technik weiter – dennoch ist ihnen immer wichtig, dass der Spaß am Tanzen und gemeinsamen Erlernen von Tanzschritten an erster Stelle steht.

Ihre Lieblingstänze benennen sie wie folgt: „Im Latein ist es ganz klar die Samba, bei der man Lebensfreude rüberbringen und sich voll auspowern kann. Im Standard tanzen wir sehr gerne den eleganten Slowfox, bei dem man gefühlvoll über die Fläche schweben kann,“ erzählt Chiara von den Besonderheiten.

Wer das auch gerne lernen möchte, ist herzlich willkommen, die neuen Gruppen kennenzulernen: Der Unterricht in Gruppe eins findet sonntags von 17 bis 18 Uhr statt, Gruppe zwei probt von 18 bis 19.15 Uhr. Beide Kurse finden im großen Saal im Tanzzentrum in der Goethestraße 1a in Delmenhorst statt. Parkplätze sind reichlich hinter dem Gebäude vorhanden, und um das Parkett zu schonen, bittet der Turnverein, dass die Teilnehmer saubere (Tanz-)Schuhe mitbringen.

Eine Anmeldung zum „Schnuppertanzen“ ist nicht erforderlich, Fragen können aber dennoch im Vorfeld mit Chiara Wedler geklärt werden unter folgenden Kontaktdaten: Telefon 01577/1338858 oder via Mail an tanzen@tvjahn-delmenhorst.de

Mehr Infos: www.tvjahn-tanzt.de