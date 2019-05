Delmenhorst Der Bass dröhnt aus den Lautsprecherboxen, begeistert klatschen die Zuschauer im Takt mit. Alle Augen richten sich in der Stadtbad-Sporthalle in Delmenhorst in diesem Moment auf die Mädchen und Jungen in ihren roten T-Shirts und Jacken.

Im Rahmen des zwölften Streedance-Contest in Delmenhorst steht die Gruppe „Real Talk“ vom ausrichtenden Tanzsportzentrum (TSZ) Delmenhorst am Samstag auf der Tanzfläche und begeistert das Publikum mit ihrem mitreißenden Auftritt. Für die zwei Jungen und 20 Mädchen ist der Auftritt auch eine Premiere: Zum ersten Mal präsentieren sie während des Halbfinals der Wettkampfklasse Juniors I ihre neue Choreographie vor Publikum. Drei Monate lang wurde sie einstudiert – und bereits bei der Premiere läuft es rund. „Das war schon gut, aber natürlich gibt es immer noch eine Steigerung“, geben die beiden Tänzerinnen Paula und Queenette direkt nach dem Auftritt eine erste Einschätzung ab.

Die Aufregung sei dabei nicht so groß gewesen wie schon bei anderen Turnieren – vielleicht auch, weil es sich um keine Meisterschaft handelt. „Es ist aber schon toll aufzutreten, wenn viele Bekannte in der Halle sind und zuschauen“, sind sich Paula und Queenette einig. „Wir schauen natürlich auch auf die anderen Teilnehmergruppen. Auch viele von ihnen zeigen neue Choreographien, die wir bisher noch nicht kennen.“

Einen scharfen Blick auf die vielen verschiedenen Auftritte hat den gesamten Tag über eine fünfköpfige Jury. Dazu gehört auch der Hamburger Paul Kepinski, der schon am Millenium Dance Complex in Los Angeles unterrichtete und als Tänzer und Choreograph beim Bundesvision Song Contest von Stefan Raab arbeitete. Nach den ersten Auftritten zieht er bereits ein kurzes Resümee: „Das Niveau ist sehr gemischt, die Gruppen verfahren nach verschiedenen Konzepten“, sagt Kepinski.

Einige würden dabei mehr den Fokus darauf legen, eine Geschichte zu erzählen, anderen ginge es eher um eindrucksvolle Musik mit den passenden Tänzen. „Es ist unheimlich abwechslungsreich und die Stimmung ist richtig toll“, sagt der Hip-Hop-Tänzer. Bei den Bewertungen würde er mit seinen Mitjuroren auf Takt und Rhythmik, Choreographie, Bilder und Linien, Synchronität sowie das tänzerische Niveau und den Schwierigkeitsgrad achten. Kepinski: „Es macht auf jeden Fall großen Spaß, in der Jury zu sitzen.“

Etwas aufgeregt vor dem Streetdance Contest, den das Tanzsportzentrum einmal mehr in beachtlicher Form auf die Beine gestellt hatte, war Moustafa Zein. Für das neue Vorstandsmitglied ist es eine Premiere, dass er, gemeinsam mit Sabine Wittenfeld, als Moderatoren-Duo durch den Tag führt. „Das Niveau ist auf jeden Fall richtig gut“, bewertet Zein am Mittag die Auftritte der Mini-Kids, Kids und Juniors I. Auch der Auftritt der TSZ-Gruppen hätten ihm sehr gut gefallen.

Für Paula, Queenette und ihre Gruppe „Real Talk“ endet der Streetdance-Contest erfolgreich. Mit ihrem ersten Auftritt qualifizieren sie sich für das Finale – und auch hier überzeugen sie Paul Kepinski und die vier weiteren Juroren. Am Ende jubeln sie über den ersten Platz, vor den Gruppen Limited (Lohne) und Funky Diamonds (Schwerin).

• Auch die weiteren Starter des TSZ waren erfolgreich: Die Gruppe Choise gewann bei den Kids, TRC belegte bei den Juniors II den dritten Platz. Im Teilnehmerfeld von 19 Startern gewann dazu Solid bei den Adults, Exhale wurde Achter.