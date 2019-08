Delmenhorst Unbekannte Täter sind in der Zeit von Dienstag, 20. August, gegen 15 Uhr, bis Mittwoch, 21. August, gegen 7.15 Uhr, in die BBS I Delmenhorst eingebrochen. Die Täter gelangten gewaltsam über ein Fenster an der Richtstraße in die Schule, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sie entwendeten aus dem betroffenen Raum diverse technische Geräte. Das Gebäude wurde weiter nicht betreten. Laut Polizei sind das genaue Diebesgut sowie die Schadenshöhe noch nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter Tel. 0 42 21/15 59 11 5 in Verbindung zu setzen.