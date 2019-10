Delmenhorst Die nächste Veranstaltung der Konzert- und Theaterdirektion Delmenhorst steht am Montag, 21. Oktober, um 20 Uhr auf dem Programm. Die Komödie „Bis zum Horizont, dann links!“ von Siegfried Haukenach zu dem gleichnamigen Film von Bernd Böhlich wird im Theater „Kleines Haus“ aufgeführt.

Worum geht’s? Die rüstige Rentnerin namens Annegret Simon (gespielt von Marianne Rogeé) bezieht die Seniorenresidenz Abendstern. Zunächst sah sie dem Umzug kritisch entgegen. Bald sieht sie sich in ihrer Haltung bestätigt: Chorproben, Bewegungstherapie und Lesenachmittage sind nicht das, was sie sich für die kostbare Zeit des letzten Lebensabschnitts vorgestellt hat, heißt es in der Ankündigung.

Doch die Rentnerin ist nicht allein: Die ehemals berühmte Ex-Schauspielerin Fanny d’Artong, der aufmüpfige Pilot im Ruhestand Joseph Tiedgen und sein Zimmergenosse Willy Stronz sowie das Ehepaar Herbert und Margarete Miesbach haben wie sie die Nase voll von diesem Leben.

Doch ihr Leben soll sich bald ändern: Als die Abendstern-Bewohner zu einem Rundflug in einem historischen Flugzeug eingeladen werden, beschließt die Gruppe, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Sie wollen die Maschine und damit sich selbst entführen und ans Meer fliegen. Sie wollen auszubrechen und frei sein, heißt es in der Ankündigung weiter. Das Theaterensemble nimmt das Publikum mit auf eine abenteuerliche Reise, die für die Rentner alles verändert.• Tickets für die Aufführung kosten im Vorverkauf und an der Abendkassen je nach Platz 24 bis 28 Euro. Tickets an der Abendkasse gibt es ab 19 Uhr. Information gibt es unter Telefon 0 42 21/1 65 65 oder zu den Öffnungszeiten montags bis donnerstags von 9 bis 13 und 15 bis 17 Uhr, freitags von 9 bis 13 Uhr.

Mehr Infos unter www.konzert-theaterdirektion.de