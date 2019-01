Delmenhorst Die Geschichte von „Noch einmal verliebt“ beginnt auf einem Hundespielplatz in Hoboken, New Jersey – direkt bei Manhattan. Gezeigt wird die Komödie von Joe Di­Pie­tro am Samstag, 19. Januar, 20 Uhr, im Kleinen Haus in Delmenhorst. Die Hauptdarsteller dürften vielen Besuchern bekannt sein: Chris­ti­an Wolff spielt Ralph Bel­li­ni, Gila von Wei­ters­hau­sen verkörpert Carol Rey­nolds.

„Charme und Esprit“

Wolff hat Förster Martin Rombach in der TV-Serie Forsthaus Falkenau gespielt. Von Weitershausen hat bisher in vielen TV-Produktionen mitgewirkt, in 2018 unter anderem in „Das Traumschiff – Hawaii“.

Zur Geschichte: Ralph hat keinen Hund – und so richtig weiß er auch gar nicht, warum er auf dem Hundespielplatz sitzt. Doch wenn eine Frau wie Carol vorbeikommt, deren ganzer Lebensinhalt in Tarzan zu bestehen scheint, ihrem Chihuahua-Mischlingshündchen, schnappt er einfach mal einen fremden Hund, um ins Gespräch zu kommen. Aber sein Humor ist nicht jedermanns Sache – vor allem nicht Carols.

Und dann ist da noch Rose, Ralphs Schwester. Sie wacht mit Argusaugen über ihren Bruder, ist neugierig und bestimmend, sie mag keine Hunde und sie mag es nicht, wenn ihr Bruder Damenbekanntschaften macht. Doch eigentlich hat auch sie nur Angst vor dem Alleinsein. Carol kommt zum Hundespielplatz zurück. Und Ralph redet. Erzählt von seiner großen Leidenschaft, der Oper, von seinem Vorsingen an der Met, von seinem Traum, einmal in die alte Heimat zu fliegen, einmal in die Scala zu gehen. Und Carol hört zu. Carol, die noch nie in der Oper war. So fasziniert hört sie zu, dass sie Tarzans Verschwinden nicht bemerkt. Doch Ralph wird Tarzan zurückbringen – er hat es ja versprochen.

Liebe kennt kein Alter

In der Ankündigung heißt es: „Eine Liebesgeschichte, ganz schlicht, ganz einfach. Dass das Liebespaar in dieser bezaubernden Geschichte die 70 bereits überschritten hat, ist dabei nicht nur kein Hindernis für die Liebe, sondern verleiht dieser Komödie eine großartige Tiefe.“



„Noch einmal verliebt“, wird am Samstag, 19. Januar, um 20 Uhr im Kleinen Haus, Max-Planck-Straße 3, aufgeführt. Tickets gibt es sowohl an der Abendkasse als auch zu den regulären Öffnungszeiten: montags bis donnerstags, 9 bis 13 und 15 bis 17 Uhr sowie freitags von 9 bis 13 Uhr